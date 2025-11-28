Haberler

Vilayetler Birliği 61. Olağan Genel Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Vilayetler Birliği 61. Olağan Genel Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in katılımıyla gerçekleşen Vilayetler Birliği 61. Olağan Genel Meclis Toplantısı, yerel yönetimlerin projeleri ve hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı bir etkinlik olarak Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in katılımıyla Vilayetler Birliği 61. Olağan Genel Meclis Toplantısı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.

Valiler, İl Genel Meclisi başkanları ve üyelerinin yer aldığı toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katıldı. 1985 yılında mütevazı imkanlarla kurulan Vilayetler Birliği'nin bugün dokuz ilde faaliyet gösteren 14 Vilayetler Evi ile vatandaşlara hem konaklama hem de eğitim alanlarında önemli hizmetler sunduğu vurgulandı. Birliğin, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttüğü yenileme çalışmalarıyla da dikkat çektiği ifade edildi. Toplantıda, İl Özel İdareleri ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının görev alanlarını güçlendirecek başlıklar ele alındı. Katılımcılar; mevcut projeler, planlanan yatırımlar ve yeni dönem hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sonunda alınan kararların İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) Birliğe ve Türkiye'ye hayırlı olması temenni edilirken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "İyi ki Vilayetler Birliği gibi güçlü bir yapı, yerel yönetimlerimizin hizmet kapasitesini her geçen gün daha ileriye taşıyor. Alınan kararların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

Alman Bakan'dan heyecan yaratan Türkiye mesajı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
İstanbul'da 'Black Friday' çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı

Takvime bakan soluğu mağazalarda aldı! Birbirlerini ezdiler
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi

Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği: 2 personel etkilendi
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.