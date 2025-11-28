Vilayetler Birliği 61. Olağan Genel Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in katılımıyla Vilayetler Birliği 61. Olağan Genel Meclis Toplantısı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlendi.

Valiler, İl Genel Meclisi başkanları ve üyelerinin yer aldığı toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katıldı. 1985 yılında mütevazı imkanlarla kurulan Vilayetler Birliği'nin bugün dokuz ilde faaliyet gösteren 14 Vilayetler Evi ile vatandaşlara hem konaklama hem de eğitim alanlarında önemli hizmetler sunduğu vurgulandı. Birliğin, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttüğü yenileme çalışmalarıyla da dikkat çektiği ifade edildi. Toplantıda, İl Özel İdareleri ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının görev alanlarını güçlendirecek başlıklar ele alındı. Katılımcılar; mevcut projeler, planlanan yatırımlar ve yeni dönem hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sonunda alınan kararların İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) Birliğe ve Türkiye'ye hayırlı olması temenni edilirken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "İyi ki Vilayetler Birliği gibi güçlü bir yapı, yerel yönetimlerimizin hizmet kapasitesini her geçen gün daha ileriye taşıyor. Alınan kararların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK