Veysel Eroğlu'ndan Başkan Büyükkıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaret çerçevesinde kente gelen önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile makamında bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaret çerçevesinde kente gelen önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile makamında bir araya geldi. Eroğlu'nun Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2011-2018 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde karşıladı. Büyükkılıç, Eroğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile Büyükşehir Belediyesi önünde bir süre görüşerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Büyükkılıç, "Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyorum. Gerek Büyükşehir Belediyesi'ndeki bürokratlığı döneminde, gerekse daha sonraki süreçte bakanlıkları boyutunda her zaman şehrimizle, ülkemizle ilgili emeğini esirgemeyen takdir ettiğimiz bir bakanımızdır. Kayseri'mizde sizi görmekten onur duyuyoruz" dedi.

Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Yıllar önce tanıdığımız, dostluğumuz olan bir başkanımız, özellikle daha önce belediye başkanlığı, hem de milletvekilliği döneminden beri özellikle köklerden gelen bir başkanımız, kendisini çok seviyoruz. Kayseri'ye karşı da ayrı bir gönül bağım var. Hem Valimizi ziyaret ettik, hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız dostumuzu ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri'ye büyük hizmetler yaptığını belirten Eroğlu, "Başkanımız, daha önce belediye başkanlığı, milletvekilliği zamanında ve şimdi Büyükşehir Belediyesi başkanlığı zamanında Kayseri'ye büyük hizmetler yaptı, kendisini bu yönden tebrik ediyorum. Bakanlığımız döneminde Kayseri'ye bir ayrıcalık yaptık, hem barajlar, hem göletler hem de sulama tesisleri gibi özellikle en büyük haz duyduğum Sultan Sazlığı'nı kurtarma projesi önemliydi. 11 baraj, 6 gölet inşa etmişiz, 444 bin dekar araziyi sulamaya açmışız, Kayseri'de ağaçlandırma konusunda büyük seferberlik yaptık. 100 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduk" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'ye yaptığı hizmetlerle Kayseri'nin daha da geliştiği ve büyüdüğünü ifade eden Eroğlu, Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. Eroğlu, "Memduh Başkanım çok güzel hizmetler yaptı. Bunu görüyoruz. Şehir çok gelişti. Gecekondusu olmayan nadir şehirlerden birisi Kayseri'dir. Bu devam ediyor hakikaten. Muazzam yollar yapıldı. Kayseri'miz gerçekten çok büyüdü ve gelişti" dedi.

Eroğlu, Kayseri'nin Anadolu'da parlayan bir yıldız olduğunu vurgulayarak, "Kayseri'ye diğer milletvekillerimiz ile hizmet etmenin gayretleri içerisindeyiz. Kayseri'miz çok gelişti daha da gelişecek. Anadolu'nun ortasında parlayan yıldızıdır Kayseri. Sanayisiyle, ticaretiyle, gerçekten gurur duyduğumuz ilimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli kardeşime teşekkür ediyorum yaptığı büyük hizmetlerden dolayı, uzun yıllardan beri hizmete adanmış bir ömür. Maşallah dinamik bir şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ise, Eroğlu'na teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Eroğlu'na günün anısına KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru kilim seccade hediye etti. - KAYSERİ