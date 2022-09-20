'vazife Malulü' Emekli Polis: "Nakdi Tazminatım Ödenmedi, Haklarımı Alamadım"

Malatya’da yaşayan ve İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine verilen tanıtma kartında “vazife malulü emekli polis memuru” yazan Ali Toy, mahkeme kararına karşın malullükten doğan haklarını alamadığını iddia etti. Toy, "120 aydır başvurmadığım kurum kalmadı ama bana olumlu bir cevap vermediler. Mart ayında ‘vazife malulü’ diye polis tanıtma karnesi düzenlediler. Polis tanıtma kartımda ‘vazife malulü’ yazıyor. Haklarımı talep ediyorum. Nakdi tazminatım ödenmedi, haklarımı alamadım" dedi.

Malatya'da yaşayan ve İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine verilen tanıtma kartında "vazife malulü emekli polis memuru" yazan Ali Toy, mahkeme kararına karşın malullükten doğan haklarını alamadığını iddia etti. Toy, "120 aydır başvurmadığım kurum kalmadı ama bana olumlu bir cevap vermediler. Mart ayında 'vazife malulü' diye polis tanıtma karnesi düzenlediler. Polis tanıtma kartımda 'vazife malulü' yazıyor. Haklarımı talep ediyorum. Nakdi tazminatım ödenmedi, haklarımı alamadım" dedi.

Sinop'ta 1986 yılında polis memuru olarak göreve başlayan ve 1991 yılında Bingöl'e atanan Ali Toy, Malatya-Sivas kara yolunda trafik kazası geçirdi. 25 gün hastanede tedavi gören ve sağ koluna plak ve vida takılan Toy, tedavisinin ardından 1992 yılında Bingöl'de göreve başladı. Bingöl'de beş yıl çalıştıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nde göreve başlayan Toy, 2005 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastane tarafından 'idari polis' olarak görev yapabileceği yönünde rapor verilen Toy, SGK tarafından 'vazife malulü' sayılmadı. Ancak Ankara 5. İdari Mahkemesi, Toy'un 'vazife malulü' sayılmasına karar verdi. Danıştay da bu kararı onadı.

"HASTANE, RAHATSIZLIĞIMIN KAZAYLA İLGİLİ OLDUĞUNA KARAR VERDİ"

Ali Toy, mahkeme kararına rağmen malullükten doğan haklarını alamadığını öne sürdü. Toy, bu süreçte yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"Sinop Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken OHAL bölgesi olan Bingöl'e atandım. 1991 yılında Sinop'tan Bingöl'e giderken Malatya-Sivas kara yolunda trafik kazası geçirdim. Sağlık kontrolü olmadan uzun yıllar Bingöl'de görev yaptım. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Belge Yönetimi Daire Başkanlığı'na memur olarak tayinim çıktı. Görevde iken 2005 yılında bir rahatsızlık geçirdim. Ankara hakem hastanesine sevk edildim. Hastane, rahatsızlığımın 1991 yılında geçirdiğimiz trafik kazasıyla ilgisinin olduğuna, idari polis olarak görev yapabileceğime ve normal polis olarak görev yapamayacağıma karar verdi."

"MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

120 aydır eksik maaş aldığını iddia eden Toy, "Sağlık dosyam, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Emekli Sandığı'na gönderildi. Ora da 'vazife malulü olamaz' şeklinde bir karar verdi. Süreç mahkemeye taşındı ve Ankara 5. İdari Mahkemesi, 'vazife malulü' olarak görev yapabileceğime karar verdi. Danıştay da bu kararı onadı ve 2 yıldan fazla 'vazife malulü' olarak görev yaptım. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki yazışmada normal polis memuru olarak gösterilmiş. Burada bir hata var ve nereden kaynaklandığını bilmiyorum. 120 aydır eksik maaş alıyorum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

"HAKLARIMI TALEP EDİYORUM"

Toy, haklarını talep ettiğini ve bununla ilgili her yere başvurduğunu kaydederek, "120 aydır başvurmadığım kurum kalmadı ama bana olumlu bir cevap vermediler. Mart ayında 'vazife malulü' diye polis tanıtma karnesi düzenlediler. O tarihe kadar hareketsiz kaldılar. Polis tanıtma kartımda 'vazife malulü' yazıyor. Haklarımı talep ediyorum. Nakdi tazminatım ödenmedi, haklarımı alamadım" diye konuştu.