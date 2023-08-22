Vatandaşlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek ve gidermek amacıyla ziyaretlerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Şehitkamil İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkyurdu, Günbulur, İbrahimşehir, Küllü, Sinan, Taşlıca, Güngürge, Uğurca, Çağkuyu, Karasakal ve Övündük Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gittikleri her mahallede vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Milletvekili Bakbak ve Başkan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Bakbak ve Fadıloğlu, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek, çözüm için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Milletvekili Bakbak ve Başkan Fadıloğlu, günün anısına vatandaşlarla ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet geliyor"

Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Günbulur Mahalle Muhtarı Memik Dede Göker, "Bugün Milletvekilimiz, Başkanımız, İlçe Başkanımız mahallemizi ziyaret etti. Bizlerin ve mahalle sakinlerimizin sıkıntılarını, istek ve taleplerimizi dinlediler. Sıkıntılarımızın giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet geliyor. Kilitli parke taşı çalışmaları olsun, arazi yolu açma çalışmaları olsun, diğer hizmetler olsun, mahallemize hizmet yapılıyor. Mahallemizde bütün sokaklarımız, ara sokaklarımızda kilitli parke taşı çalışmaları yapıldı, asfalt çalışmaları yapıldı. Bunun yanında yine vatandaşlarımızın arazilerine rahatlıkla gidebilmeleri için belediyemiz tarafından arazi yolu açma çalışmaları yapıldı. Ufak tefek sıkıntılarımız var, onları da Milletvekilimize ve Başkanımıza dile getirdik. İnşallah o sıkıntılarımız da en kısa sürede giderilecek. Allah, Milletvekilimizden, Başkanımızdan, hepsinden razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP