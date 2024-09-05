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Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Sorunları Masaya Yatırdı

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Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği, Varto ilçesinin sorunlarını masaya yatırmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Dernek yetkilileri, ilginin olmamasından dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı, Varto ilçesinin sorunlarını masaya yatırmak üzere dernek lokalinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Muş'un Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) bünyesinde kurulan Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği 1966 yılında Varto ilçesinde yaşanan depremle ilgili 58. yıldır çözülmeyen sorunları konuşmak üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Depremin yıl dönümü münasebetiyle ilgili olarak bazı etkinliklerin yapıldığını ve bu etkinlikte Vartoluların duyarlı olmadıklarından yakınan dernek yetkilileri, ilginin olmamasından dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Yapılan toplantının ve konuşmaların ardında bir açıklama yapan Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yıldırım Beyazgül, "Dernek yönetimi olarak Varto'daki sivil toplum örgütleri ile derneklerimizle, VADEF Genel merkez üyelerimizle, siyasi parti temsilcileri ve üyelerimizle katılımcılarla Varto'da ne yapabiliriz bir danışma kurulu toplantısı yaptık. İlerdeki süreçlerde de bu toplantıları yapmayı düşünüyoruz. Dernek olarak Varto'nun sorunlarını nasıl daha bir şekilde giderebiliriz. Daha güçlü bir hal alabiliriz. Varto için neler yapabiliriz. Fikir alış verişinde bulunduk. Bu anlamda bize destek veren tüm sivil kuruluşlarına tüm katılımcılara ve Varto halkına selam ve saygılarımı sunuyorum. İyiki geldiler, bize güç kattılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Varto ilçesi iki deprem yaşamış bir ilçedir. Her zaman depremle yüz yüze olan bir ilçedir. Bu anlamda biz dernek olarak deprem paneli yaptık. İki tane deprem uzmanı getirdik burada panel düzenledik. Varto depremini anlatan 'kafkaf' isimli deprem filminin gösterimini yaptık. Ama ne yazık ki Vartolu vatandaşlarımız sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve üyelerimiz bu konuda ilgisiz kaldılar. Etkinlikten önce iki gün üst üste artçı depremler yaşanmasına rağmen halkımız bu konuda çok duyarsız kaldı. Halbuki Varto depremle karşı karşıya kalan bir ilçe o zaman depremle karşı karşıya kalırsak çok geç kalacağız. Bu konuda duyarlı davranıp deprem gerçeğini her zaman dile getirmemiz lazımdır" dedi.

Yaklaşık dört saat süren toplantı, alınan kararla sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Kültür Sanat Deprem Güncel Kültür Yerel Varto

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