Üye Girişi
Haberler

Vanlı Kadın, Nadir Görülen Paratiroid Ameliyatı ile Sağlığına Kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da yaşayan Güler Örnek Taşdemir, paratiroid bezindeki sorun nedeniyle yaşadığı rahatsızlıklardan kurtulmak için İzmir'de kapalı yöntemle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası kısa sürede normal yaşantısına döndü.

Van'da yaşayan Güler Örnek Taşdemir, halsizlik, kas ağrısı, böbrek rahatsızlığı gibi şikayetleri sonrasında paratiroid bezinde problem olduğunu ve bu bezin olması gerektiği gibi boyun bölgesinde değil, nadir rastlanan şekilde iman tahtasının arkasında olduğunu öğrendi. Başvurduğu hastanelerde Taşdemir'e göğüs kemiği açılarak açık ameliyat yapılabileceği söylendi. Ancak Taşdemir, bir gazete haberiyle bu ameliyatın daha önce Prof. Dr. Özgür Samancılar tarafından kapalı yöntemle yapıldığını öğrenince Van'dan Medicana International İzmir Hastanesi'ne geldi. Kapalı yöntemle ameliyat olan Taşdemir, 2 gün sonra taburcu oldu.

Van'da yaşayan 42 yaşındaki memur Güler Örnek Taşdemir, halsizlik, kas ağrısı, böbrek ağrısı gibi şikayetleri için hastaneye gittiğinde paratioid hormonlarında dengesizlik olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Ancak kendisine, bu hormonu salgılayan paratiroid bezinin, tıpta çok ender rastlanan bir şekilde boyun yerine göğüs kafesinde, kalbe çok yakın bir yerde olduğu ve göğüs kafesi kesilerek açık ameliyatla tedavi edilebileceği söylendi. İyileşme süreci zor olduğu ve büyük bir iz kalacağı için açık ameliyat olmak istemeyen Taşdemir, kapalı yöntemle ameliyat yapacak bir hekim arayışına girdi. Van, Batman ve Ankara'da birçok hastaneye başvuran genç kadın, bir gazete haberinde bu ameliyatı İzmir'de Prof. Dr. Özgür Samancılar'ın yaptığını okuyunca hemen kendisine ulaştı.

Birkaç günde normal yaşama dönebilecek

Van'dan İzmir'e gelerek Medicana International İzmir Hastanesi'nde, birkaç saatlik bir ameliyat geçiren Taşdemir, 2 gün sonra taburcu olurken ameliyatı yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar şunları söyledi: "Hastamızda yaşanan durum tıp literatüründe çok nadir rastlanan bir durum. Kalp, damar, böbrekler ve diğer organlarda kalsiyum birikimine yol açan ve kemik bütünlüğü bozan 'paratiroid adenom' adlı hastalık nedeniyle paratiroid bezinin alınması gerekiyordu. 'İman tahtası' denilen göğüs kemiği kesilmeden, VATS denilen kapalı yöntemle göğüs bölgesinde açılan iki küçük delikten girilerek ameliyatı tamamladık. Açık ameliyatla 6 haftada günlük yaşama dönülürken, kapalı yöntem ile normal yaşama bir kaç günde dönülebiliyor ve ameliyat izi de çok küçük oluyor." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ameliyat Hastane Sağlık Yerel izmir Dünya Van

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });