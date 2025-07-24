Van'da Evlat Nöbeti'nde Slogan Yok

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti Van'da 106'ncı haftasına girerken, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte aileler, bu haftaki eylemlerinde slogan atmadı.

Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Daha önce düzenlenen eylemlerde PKK ve parti aleyhine slogan atan aileler, bu kez herhangi bir slogan kullanmadı.

Eyleme katılan annelerden Nazlı Sancar, sürecin kendilerine umut verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Sancar, "Bu barış süreciyle birlikte evlatlarımıza kavuşmayı umut ediyoruz. Annelerin de bu sürece katkısı oldu. Ben de evladına hasret bir anneyim. Evladımın bana 'anne' demesini çok özledim. İnşallah hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Barış sürecinden dolayı artık eylemlerde slogan atmıyoruz. Artık yeter diyoruz" dedi. - VAN