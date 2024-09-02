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Van Ziraat Meslek Lisesi Mezunları 40 Yıl Sonra Buluştu

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Balıkesirli ziraatçıların da içlerinde bulunduğu Van Ziraat Meslek Lisesi mezunları, 40 yıl aradan sonra bir araya geldi. Türkiye'nin değişik illerinden eşleriyle birlikte gelen 65 kişi okul hatıralarını tazelerken Van'ın tarihi ve turistik yerlerini de gezdi. Van Uygulama Otelinde bir araya gelen meslektaşlar, unutulmaz iki gün yaşadı.

Balıkesirli ziraatçıların da içlerinde bulunduğu Van Ziraat Meslek Lisesi mezunları, 40 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Türkiye'nin değişik illerinden eşleriyle birlikte gelen 65 kişi okul hatıralarını tazelerken Van'ın tarihi ve turistik yerlerini de gezdi. Van Uygulama Otelinde bir araya gelen meslektaşlar, unutulmaz iki gün yaşadı. Ziraatçılar, okulu ziyaret ederek hatıralarını tazeledi. Emekli Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Aldağ, "Tüm arkadaşlarımıza 1984 mezunu yazan tişört dağıttık. Daha sonra bütün arkadaşlarımızla kiraladığımız tekne ile tarihi Akdamar adasını gezdik. Van kalesi ve müzesini de ziyaret ettik. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz buluşmayı önümüzdeki yıllarda da yapmayı kararlaştırdık. Türkiye'nin değişik illerinden gelen çalışan ve emekli tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız için unutulmaz 2 gün oldu" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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