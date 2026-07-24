Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Van Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda basının kamuoyunu bilgilendirmedeki kutsal görevine değinen Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Gazetecilik mesleği, onurlu ve şerefli bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları kutsal bir görevi ifa etmektedirler. Toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayan ilkeli gazetecilerdir. Tarafsız basın yayın, yani gazetecilik kamuoyunun vicdanıdır" dedi.

Basın özgürlüğünün ve bağımsız haberciliğin toplumsal refah üzerindeki etkisine vurgu yapan Başkan Aslan, "Bağımsız gazetecilik, hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın bireysel değil toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar; haktan, hukuktan yana her zaman net bir duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplum da o kadar özgür olur" ifadelerini kullandı.

Tüm basın çalışanlarının bayramını kutlayan Aslan, "Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgürlüğü ne kadar kutsalsa; gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireylerin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm gazetecilerin ve basın camiasının Basın Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı