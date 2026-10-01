Van'ın simgesi 'Deli Fadile' olarak bilinen Fadile Kayar 84 yaşında hayatını kaybetti

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Van'da kent kültüründe kendine özgü tavırlarıyla tanınan ve halk arasında 'Deli Fadile' olarak bilinen 84 yaşındaki Fadile Kayar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 3 gündür kalp tedavisi gören Fadile Kayar, gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kentin simge isimleri arasında yer alan Kayar'ın vefatı sevenlerini üzdü.

Zorluklarla dolu bir yaşam sürdü

1942 yılında Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bozatlı köyünde dünyaya gelen Fadile Kayar, 12 yaşında berdel usulüyle evlendirildi. Evliliğe karşı çıkarak kaçan ancak tekrar geri gönderilen Kayar, 1960 yılında Van'ın Erciş ilçesinde bir imamla ikinci evliliğini yaptı. Eşinin üzerine kuma getirmesine tepki göstermesi üzerine ruh sağlığı hastanesine yatırıldığı belirtilen Kayar, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden çıktıktan sonra memleketine döndü.

1970 yılında ikinci kez aynı hastaneye yatırılan Kayar, taburcu olmasının ardından Van'daki 5 çocuğuna kavuşmak amacıyla Siirt'in Eruh ilçesinden Van'a yaklaşık bir ay süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Çocuklarından ayrılmamak için eski eşinin evinin odunluğunda yaşamayı kabul eden Kayar, eşinin vefatı ve ailenin dağılması üzerine geçimini sağlamak için sokaklarda yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Son yıllarda yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Kayar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazeteci Adıl Harmancı, Fadile Kayar'ın hayatını "Delirtilmiş Toplumda Deli Fedile ve Fedile II" ismini verdiği iki romanında işlemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı