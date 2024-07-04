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Van Gölü'nde Yüzme Tehlikesi: Arkadaşlarıyla Giren Şahıs Hayatını Kaybetti

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Van Gölü'ne arkadaşları ile yüzmek için giren bir kişi kayboldu ve 9 günlük çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'ndeki güçlü akıntı sistemlerine dikkat çekerek, iyi yüzme bilmeyenlerin kıyıdan uzaklaşmaması gerektiğini belirtti.

Van Gölü'ne arkadaşları ile yüzmek için giren şahıs, kaybolduktan sonra ekiplerin 9 günlük çalışması sonucu cansız bedenine ulaşırken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, " Van Gölü'nde çok güçlü akıntı sistemleri var. Bu sebepten dolayı eğer iyi yüzme bilmiyorsak, can simidimiz, can yeleğimiz yoksa kıyıdan uzaklaşmamız gerekiyor" dedi.

Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına 20 Haziran 2024 günü arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. Ekiplerin 9 günlük çalışması sonucu Hanalp'ın cansız bedenine ulaşılırken, gözler yine 1650 rakımda bulunan ve farklı ekosisteme sahip Van Gölü'ne çevrildi. Geçen yılda aynı bölgede 3 kişi boğulurken, 28 Haziran 2020 tarihide Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra 60 göçmen ile aynı bölge yakınlarında batan tekne, yapılan yoğun çalışmalar sonucu 11 gün sonra tekneye ulaşılmıştı.

"Yüzme bilmiyorsanız kıyıdan uzaklaşmayın"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Yaz mevsimi geldiği zaman insanlar serinlenmek ve eğlenmek Van Gölü'ne akın ediyorlar. Şunu bilmemiz lazım Van Gölü'nde çok güçlü akıntı sistemleri var. Bu sebepten dolayı eğer iyi yüzme bilmiyorsak, can simidimiz, can yeleğimiz yoksa kıyıdan uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü akıntıya kapıldığımız zaman bir taraftan panik etkiliyor, bir taraftan yorgunluk. Bu sebepten dolayı sevincimizin acıya dönüşmemesi için mümkün olduğunca kıyı kesimlerde kalmamız gerekiyor. Akıntı sistemleri özellikle Tatvan ile Akdamar Adası açıkları, Akdamar adası açıkları ile Van körfezi açıkları ve Çarpanak Adası'nın da içerisinde yer aldığı Erciş iç körfezi kısmı. Bu kısımlarda özellikle yaz aylarında ek olarak ta rüzgar varsa çok şiddetli akıntılar meydana geliyor" dedi.

"Balıkçıların kış aylarında atıkları ağlar akıntılarla beraber kilometrelerce ötelere sürüklendiği oluyor"

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü 3 bin 712 kilometre yüzey alanı ve maksimum 461 metre derinliği ile beraber devasa bir ekosistem. Van Gölü'nde çok kuvvetli akıntı sistemleri var. Özellikle Van körfezi dediğimiz yerde ve Akdamar Adası ile Tatvan arasında kalan kısımla Çarpanak Adası ve karşı kıyılar arasında. Bu akıntılara rüzgarlar ve sıcaklık farkları sebebiyet veriyor. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında hızı 18 santimetre bölü saniyeye varan güçlü akıntılar oluşuyor. Balıkçıların kış aylarında atıkları ağlar akıntılarla beraber kilometrelerce ötelere sürüklendiği oluyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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