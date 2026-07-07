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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'de fabrika yangını
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri müdahale ediyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

Körfez'e ilçesinin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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