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Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı
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Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan M.K. isimli şüpheli, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası yakalanarak ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı araç sürücüsüne uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirlenen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Abdurrahmangazi Mahallesi'nde trafikte tartıştığı araç sürücüsüne uygunsuz hareketlerde bulunan bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde kimliğinin M.K. olduğu tespit edilen şüpheli, ikamet adresinde yakalandı.

Zanlının daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMihrali:

tam tedavi olmadan topluma karışmaması gerek.

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bir şey çıkmaz faturası ne ağar oldu gider tedavi olur çıkar hatta imza atar gelir

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