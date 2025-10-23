Haberler

Van Depremi'nde Gazetecilik Vizyonu: Mehmet Salih Akkuş'un Anıları

Van Depremi'nde Gazetecilik Vizyonu: Mehmet Salih Akkuş'un Anıları
Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mehmet Salih Akkuş, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki Van depreminde gösterdiği cesaret ve gazetecilik sorumluluğuyla dikkat çekti. Deprem anında yaşanan panik ve acıyı saniye saniye kaydeden Akkuş, yaşanan felaketi tüm dünyaya duyurmak için mücadele etti.

Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük yıkıma yol açarken, o anları saniye saniye kaydeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mehmet Salih Akkuş, afetin sembol isimlerinden biri haline geldi.

23 Ekim 2011 günü saat 13.41'te meydana gelen ve 604 kişinin hayatını kaybettiği Van depreminin acıları hala tazeliğini koruyor. Deprem günü ofiste nöbetçiyken depreme yakalanan ve düşen dolapları saniye saniye görüntüleyerek acı felaketin gerçek yüzünü tüm Türkiye ve dünyaya duyuran İHA Muhabiri Mehmet Salih Akkuş, deprem haberini dışarı çıkıp dizüstü bilgisayarını kaldırıma koyarak hazırlamıştı.

"Kameram titrese de görevim sarsılmadı"

O anları anlatan Mehmet Salih Akkuş, mesleğinin sorumluluğuna dikkat çekerek, "Deprem başladığında masamın altına girmek yerine kamerayı aldım. O an bir gazeteci olarak, tarihe tanıklık etmem gerektiğini düşündüm. Bina sarsılıyordu ama ben sadece kayıt tuşuna bastım. Çünkü bu anı dünyaya göstermek, Van'ın yaşadığı felaketi anlatmak istedim" dedi.

"Kaldırımda duyurulan haber: Van depremi"

Sarsıntı sona erdiğinde binayı terk eden Akkuş, panikle dışarı çıkan vatandaşların arasında haberini geçmeye devam etti. Sarsıntının ardından iletişim hatlarının kesilmesi üzerine Akkuş, dizüstü bilgisayarını kaldırıma koyarak İhlas Haber Ajansı (İHA) üzerinden ilk görüntüleri geçti. O anlar, hem gazetecilik refleksinin hem de Van halkının yaşadığı büyük acının simgesi haline geldi. Akkuş, "O sırada etrafımda çığlıklar, panik vardı. Ama biliyordum ki dünyanın bilmesi gerekiyordu. O yüzden kaldırımda diz çöküp haberi gönderdim. O haber, sadece bir görüntü değil, Van'ın kalp atışıydı" ifadelerini kullandı.

"Devletin desteği, halkın dayanışması unutulmazdı"

Deprem sonrası yaşanan süreçte devletin ve milletin Van'a gösterdiği dayanışmayı da unutmayan Akkuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin tüm kurumları hızla Van'a ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. O zor günlerde gördüğüm en güçlü şey, birlik ve beraberlikti. Van, o destekle yeniden ayağa kalktı."

"Gazetecilik sadece görüntü değil, vicdan işidir"

Gazeteciliğin en zor anlarında bile sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Akkuş, "Depremde, selde, yangında... Gazeteci, her zaman olay yerindedir. Bizim görevimiz sadece görüntü almak değil, insanların yaşadıklarını dünyaya anlatmaktır. O gün Van'da bunu yaptım. Çünkü gazetecilik, sadece meslek değil; vicdanın sesidir. O gün çok can kaybettik ve o anları unutmamız mümkün değil. Van'ın yaralarını birlikte sardık. Türkiye'nin kalbi o gün Van için attı. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyorum. Rabbim memleketimize ve ülkemize bir daha böyle afetler göstermesin" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
