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Van'ın İlk Hac Kafilesi Döndü

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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara giden 191 kişilik ilk Van hacı kafilesi, 51 günlük manevi yolculuğun ardından Van Ferit Melen Havalimanı'nda duygusal bir törenle karşılandı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac ibadetini yerine getiren 191 kişilik ilk Van hacı kafilesi yurda döndü.

Van'dan kutsal topraklara uğurlanan ilk hac kafilesi, yaklaşık 51 gün süren manevi yolculuğun ardından yurda döndü. Van Ferit Melen Havalimanı'nda gerçekleşen karşılamada duygusal anlar yaşandı. Aileleri ve akrabalarıyla uzun süre ayrı kalan hacılar, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Duygusal anların eksik olmadığı karşılamada, vatandaşlar hacı yakınlarını çiçeklerle karşıladı.

Van İpekyolu İlçe Müftüsü Van 1. Kafile Başkanı Fatih Tavlaşoğlu, güvenli şekilde hac vazifelerini yerine getirdiklerini belirterek, "Van 1. kafiye olarak 51 günün sonunda bugün memleketimize döndük. Hiçbir kaybımız sıkıntımız olmadı. Şükürler olsun, devletimiz milletimiz var olsun. Çok güzel geçti. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Güvenli bir şekilde haccımızı yaparak yurdumuza döndük" dedi.

Hacı Hakan Güldağlı ise, "Bunun tarifi yok. Anlamak için yaşamak lazım, Allah kabul eylesin. Gitmek isteyen herkese de orayı nasip eylesin. Oranın manevin havası atmosferi bir başka oluyor. Rabbim herkese nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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