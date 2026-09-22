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Van'daki 800 yıllık Ulu Camii, Geleceğe Miras Programı'yla restore ediliyor

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Van'daki 800 yıllık Ulu Camii, Geleceğe Miras Programı'yla restore ediliyor
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Van Kalesi'nin güneyindeki Eski Van Şehri'nde bulunan 800 yıllık Ulu Camii'nin restorasyonu sürüyor. Geleceğe Miras Programı kapsamında aslına uygun yürütülen çalışmalarla yapının korunup gelecek nesillere aktarılması ve kültür ve inanç turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri'nde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Camii'nin restorasyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

"Geleceğe Miras Programı" kapsamında ele alınan tarihi yapıda, aslına uygun restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Eski Van Şehri'ndeki 800 yıllık tarihi Ulu Camii'nin, "Geleceğe Miras Programı" kapsamında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yüzyıllardır kentin simge yapıları arasında yer alan tarihi eserin, yürütülen çalışmalarla korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Eski Van Şehri'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Ulu Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte bölgenin kültür ve inanç turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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