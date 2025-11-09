Van'da Medya Çalışanları için Çocuk Hakları Çalıştayı Düzenlendi

HABER: İshak KARA

(VAN) – İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin desteğiyle, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'nin rehberliğinde "Medya Çalışanları için Çocuk Hakları Çalıştayı" düzenlendi. UNICEF'in Avrupa Birliği eş-finansmanıyla yürüttüğü ACAR Programı kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, çocuk hakları ekseninde etik gazetecilik ve medya üretimi tartışıldı.

Van'da 6-8 Kasım arasında düzenlenen çalıştaya farklı illerden gazeteciler, hukukçular ve dijital içerik üreticileri katıldı.

Hukukçu Dr. Özgün Özyüksel, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ulusal hukuk çerçevesi üzerine değerlendirmelerde bulunarak, "Yaklaşık 120 kişiyi ağırladığımız bir çalıştay oldu. İletişimciler, hukukçular farklı illerde bugüne kadar İzmir'de, Diyarbakır'da, Ankara'da bir araya geldik. Bu haftaki durağımız Van'dı. Daha sonra İstanbul'da bir çalıştay daha düzenlenecek. Medya çalışanlarına yönelik çocuk hakları konusunda duyarlılık geliştirmek, bildiklerimizi hatırlamak ve etik sorunlar üzerine birlikte düşünmek amacıyla buradayız. Çok da verimli geçti" dedi.

"Van'ın çocukları için burada olmak bizim için anlamlıydı"

Özyüksel, çocuk haklarının yalnızca devletlerin değil, tüm kişi ve kurumların sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Çocukların yaşama hakkından ifade özgürlüğüne, mahremiyetine kadar pek çok konuda tartışmalar yürüttük. Van'ın çocukları için burada olmak bizim için anlamlıydı" ifadelerini kullandı.

"Çocuk haklarıyla medya arasındaki ilişkiyi ele aldık"

Eğitimci Ahmet A. Sabancı ise çalıştayda medyada çocuk temsilleri ve gazetecilik etiği üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Sadece işin medya kısmını değil, çocuk haklarıyla medya arasındaki ilişkiyi de ele aldık. Gazetecilerin çocuklara güvenli ve haklarını koruyabilecekleri bir medya alanı sunmaları gerektiğini konuştuk" diye konuştu.

"Hatalarımızı görme fırsatımız oldu"

Gazeteci Mehmet Turan Çiğdem, çalıştayın çocukların haberlerde temsili konusunda farkındalık yarattığını belirterek, "Çocuklara dair yapılan haberlerde onların haklarının nasıl savunulması gerektiğini, kimliklerinin nasıl korunması gerektiğini öğrendik. Kendi hatalarımızı da görme fırsatımız oldu" dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi Eş Başkanı Mehmet Salih Coşkun, gazetecilerin ve sivil toplum örgütlerinin çocuk hakları ihlallerine duyarlılığının önemine değinerek, "Program gazetecilerin ve bölgede çalışan STK'ların çocuk hakları alanındaki haberlerinde gözetmesi gereken etik hususlara odaklandı. Bizler açısından verimli bir eğitim oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu tür toplantıların devamını diliyoruz"

Gazeteci Kadir Değirmenci de çalıştayın meslektaşları için yararlı geçtiğini belirterek, "İki gündür burada can kulağıyla dinliyoruz. Çok verimli oldu. Bu tür toplantıların devamını diliyoruz" dedi.