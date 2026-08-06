Ay Grubu suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Ay Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli eylemlere karıştığı belirlenen şahıslara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Bağcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti' başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı tespit edilen 'Ay Grubu' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yeni bir soruşturma başlatıldı.

1'i çocuk 12 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin 20 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında, Esenler'de bir şahsa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir oto galeri ile Sarıyer'de bir restoranın kundaklanması ile Kağıthane'de bir oto galerinin kurşunlaması olaylarına ilişkin araştırma yapıldı. Çalışmalarda, 1'i 18 yaşından küçük olmak üzere 12 şahıs tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla şahısların tamamı polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet el bombası ve 2 adet çelik yelek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı