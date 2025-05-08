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Van'da Kadınlar, Kilim Dokumacılığını Yaşatıyor

Van'da Kadınlar, Kilim Dokumacılığını Yaşatıyor
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Van'daki kilim atölyelerinde kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatını sürdürerek hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de geleneksel kültürü gelecek nesillere aktarıyor.

Van'daki kilim atölyelerinde kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatını sürdürerek sonraki nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Van'da halk eğitim merkezi bünyesinde hizmet veren kilim atölyelerinden faydalanan kadınlar, motifleri büyük bir titizlikle işliyor. 100'den fazla deseni bulunan Van ve Hakkari yöresine ait kilimler, motifleriyle de yörenin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Açılan atölyelerde onlarca kadın, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatını yeniden canlandırıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezinde açılan atölyede kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatmaya çalışıyor.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi Müdürü Zehra Günini, merkezde açılan 14 kurs ile hizmet verdiklerini ifade ederek, açılan kurslarda her yaş grubuna hitap ettiklerini söyledi. Günini, "14 hocamız ile beraber herkesin ilgisine göre kursumuz var. Giyim üretim teknolojisi, el sanatları, bilgisayar, kuaför, okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, drama ve fotoğrafçılık gibi her kesimden insanın ilgisine hitap edecek şekilde hizmet vermekteyiz" dedi.

Açılan kurslarda yaklaşık 100 kursiyerin yer aldığını ifade eden Günini, "Kursiyerlerimiz hocalarımızla beraber yeni şeyler öğrenerek ve ufuklarını açmaya çalışarak devam ediyorlar. Kadınların ilgisi çok yoğun. Özellikle hocalarımızın onlarla kurduğu aile ortamı onları buraya bağlıyor. Çünkü hocalarımız onlara bir kursiyer değil de bir aile gibi yaklaşarak derslerini o şekilde ilerletiyorlar ve bir belge sahibi oluyorlar. Bu belgede ileri ki zamanlarda onlara iş imkanı sağlıyor. Ayrıca kursiyerlerimiz burayı biraz da terapi olarak görüyorlar. Yaşadıkları sorunu, sıkıntıyı, o an işlediği bir kilimle ya da diktiği bir ürünle atabileceği bir ortam sağlıyoruz. Bunun yanında yine giyim üretim atölyemizde birçok kursiyerimiz kendisinin ve çocuklarının kıyafetlerini burada dikerek aile bütçelerine de katkı sağlayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kadınların özellikle kilim kursuna yoğun ilgi gösterdiğini belirten Günini, "Kilim, bizim kültürümüzü yansıtan ve unutulmaya yüz tutmuş bir şey. Biz de bunun unutulmasını istemiyoruz. Vesile Hocamız yılların verdiği tecrübeyle kursiyerlerine en güzel şekilde kilim dokumayı öğretiyor. Yöresel olan ve unutulmaya üz tutmuş bu geleneğimizi ilerletebilmek, tanıtabilmek bize çok mutluluk veriyor" diye konuştu.

Daha önce evde vakitlerini boşa harcadıklarını aktaran kadınlar ise "Kilim dokumak bize dertlerimizi sıkıntılarımızı unutturuyor. Ayrıca ailemize destek oluyoruz. Hem öğreniyor hem öğretiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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