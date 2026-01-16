Haberler

Van'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

Van'da 'Dünya Kudüs Haftası' dolayısıyla basın açıklaması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da düzenlenen basın açıklamasında Kudüs'ün Müslümanlar için önemi vurgulandı. Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda yapılan açıklamada, Kudüs'ün insanlığın ortak mirası olduğu ifade edildi.

Van'da Filistin Alimler Birliği tarafından belirlenen "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Özgür Kudüs Platformu tarafından Beşyol Meydanında yer alan Kubbetüs Sahra Çadırı önünde, cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen basın açıklamasını Peygamber Sevdalıları Van İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik okudu. Açıklamada, Kudüs'ün Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanırken, Kudüs'ün Müslümanların onur ve izzetini temsil ettiği ifade edildi. İl Koordinatörü Çevik, "Bugün burada, sadece bir şehri anmak için değil; ümmetin yaralı vicdanını, insanlığın ortak sorumluluğunu ve İslam'ın bize yüklediği bu mukaddes emaneti hatırlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi Kudüs sıradan bir şehir değildir. Üç semavi din için kutsal olan bu şehir, aynı zamanda insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs'ü konuşmak, aslında insanlığı konuşmaktır. Kudüs; Hazreti İbrahim'den bugüne uzanan, Hazreti Davud'un, Hazreti Süleyman'ın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın mirasıdır. Kudüs; Müslümanların ilk kıblesidir. ve biz çok iyi biliyoruz ki bu Kıbleye dokunan el, ümmetin kalbine dokunmuş olur. Bugün bu kıbleye dokunulmuştur. Ümmetin kalbi kan ağlamaktadır. Bu nedenle Kudüs'ü konuşurken, içinde bulunduğu ağır tabloyu görmezden gelmemiz mümkün değildir" dedi.

Basın açıklaması, yapılan duanın ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia