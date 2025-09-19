Haberler

Valiye şemsiye var, gazilere yok

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören sırasında etkili olan yağış nedeniyle Iğdır Valisi Ercan Turan şemsiye ile alana çıktı. Ancak Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ile Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Orhan Severli başta olmak üzere gaziler yağmur altında kaldı. Basın mensuplarının görüntü aldığı fark edilince alandaki şemsiyelerin toplatılması dikkat çekti.

Yaşanan durum, "Valiye şemsiye var, gazilere yok" sözleriyle tepkilere neden oldu. - IĞDIR

