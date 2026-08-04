Haberler

Kars Valisi Polat, Kağızman'da Kamu Hizmetlerini Yerinde İnceledi

Kars Valisi Polat, Kağızman'da Kamu Hizmetlerini Yerinde İnceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman Hükümet Konağı'nda faaliyet gösteren kamu kurumlarını ziyaret ederek, hizmet süreçlerini ve vatandaş taleplerinin karşılanma durumunu yetkililerden dinledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Vali Polat, hizmetlerin hızlı ve etkin sunulması için koordinasyonun önemine dikkat çekerek, personelin özverili çalışmaları için teşekkür etti ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilerek sürdürüleceğini vurguladı.

Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman Hükümet Konağı'nda faaliyet gösteren ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan kurumları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında kurum birimlerini tek tek gezen Vali Polat, görevli personelle bir araya gelerek sunulan hizmetler, yürütülen işlemler ve vatandaş taleplerinin karşılanma süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kurumlarda işlem yapmak üzere bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Polat, taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla sunulmasının önemine dikkat çeken Vali Polat, vatandaşların kamu kurumlarında işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için tüm birimlerin koordinasyon içerisinde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

İncelemeler sırasında hizmet alanlarında gözlemlerde bulunan Vali Polat, personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak uygulamaların sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin sonunda kamu kurumlarının işleyişiyle ilgili genel bir değerlendirme yapan Vali Ziya Polat, devletin vatandaşın her zaman yanında olduğunu belirterek, kamu hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen incelemelerin, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Anthony Taylor'a Milli Takım forması hediye edildi! Herkes aynı detaya takıldı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık

Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık
Lucas Torreira'yı darp eden şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Saldırının bedeli ağır oldu! İşte saldırgan için istenen ceza
Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?

Bir insan kendine bunu neden yapar?
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok