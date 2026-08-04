Kars Valisi Polat, Kağızman'da Kamu Hizmetlerini Yerinde İnceledi

Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman Hükümet Konağı'nda faaliyet gösteren ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan kurumları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında kurum birimlerini tek tek gezen Vali Polat, görevli personelle bir araya gelerek sunulan hizmetler, yürütülen işlemler ve vatandaş taleplerinin karşılanma süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kurumlarda işlem yapmak üzere bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Polat, taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla sunulmasının önemine dikkat çeken Vali Polat, vatandaşların kamu kurumlarında işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için tüm birimlerin koordinasyon içerisinde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

İncelemeler sırasında hizmet alanlarında gözlemlerde bulunan Vali Polat, personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak uygulamaların sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin sonunda kamu kurumlarının işleyişiyle ilgili genel bir değerlendirme yapan Vali Ziya Polat, devletin vatandaşın her zaman yanında olduğunu belirterek, kamu hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen incelemelerin, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı