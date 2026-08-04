Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'un genç stoperi Ümit Akdağ için takas formülünü devreye soktuğu öne sürüldü.

CENGİZ ÜNDER + 5 MİLYON EURO

İddiaya göre Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunmacı için Alanyaspor'un kapısını çaldı. Sarı-lacivertlilerin, 10 milyon euro bonservis talep eden Akdeniz ekibine 5 milyon euro ve teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder'i önerdiği belirtildi.

ENGEL MAAŞI OLDU

Haberde, Alanyaspor'un Cengiz Ünder'in yıllık 3.6 milyon euroluk maaşı nedeniyle takas teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi. Akdeniz ekibinin tecrübeli futbolcu için en fazla 1 milyon euro seviyesinde maaş ödeyebileceği aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder'in maaşının kalan bölümünü karşılaması halinde transferin yeniden değerlendirilebileceği öne sürüldü.

ÜÇ BÜYÜKLER DE TAKİP EDİYOR

Ümit Akdağ'ın yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer aldığı belirtilirken, resmi temasların bu hafta içerisinde başlamasının beklendiği ifade edildi.