Haberler

Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ için 5 milyon euro ve Cengiz Ünder'i içeren takas teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Alanyaspor'un ise yüksek maaş nedeniyle takasa sıcak bakmadığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'un genç stoperi Ümit Akdağ için takas formülünü devreye soktuğu öne sürüldü.

CENGİZ ÜNDER + 5 MİLYON EURO

İddiaya göre Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunmacı için Alanyaspor'un kapısını çaldı. Sarı-lacivertlilerin, 10 milyon euro bonservis talep eden Akdeniz ekibine 5 milyon euro ve teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında düşünmediği Cengiz Ünder'i önerdiği belirtildi.

ENGEL MAAŞI OLDU

Haberde, Alanyaspor'un Cengiz Ünder'in yıllık 3.6 milyon euroluk maaşı nedeniyle takas teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi. Akdeniz ekibinin tecrübeli futbolcu için en fazla 1 milyon euro seviyesinde maaş ödeyebileceği aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder'in maaşının kalan bölümünü karşılaması halinde transferin yeniden değerlendirilebileceği öne sürüldü.

ÜÇ BÜYÜKLER DE TAKİP EDİYOR

Ümit Akdağ'ın yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer aldığı belirtilirken, resmi temasların bu hafta içerisinde başlamasının beklendiği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak kararda! 2 isim değişebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı

Sen bu imzayı atacak adam mıydın? Taraftarlar şokta

Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Kepçe ile ezeceğim