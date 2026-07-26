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Aydın Kaymakamlar Toplantısı'nda Kamu Hizmetleri Değerlendirildi

Aydın Kaymakamlar Toplantısı'nda Kamu Hizmetleri Değerlendirildi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıda, ilçelerdeki kamu hizmetleri, yatırımlar, güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflendi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Kaymakamlar Toplantısı'nda ilçelerde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ile güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki çalışmalar değerlendirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda ilçelerde devam eden kamu yatırımları ve projeler ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin son durumu ele alındı. Güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok alandaki çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar görüşüldü. Toplantıda ayrıca vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefi vurgulanırken, Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi amacıyla kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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