Vali Tavlı: 15 Temmuz Kahramanları Sonsuza Kadar Minnetle Anılacak

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale'den günümüze vatanın huzuru ve devletin bekası için mücadele eden tüm kahramanların yanı sıra 15 Temmuz milli irade kahramanlarının da sonsuza kadar şükran, rahmet ve minnetle anılacağını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, Kore ve Kıbrıs harekatlarından sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarına kadar vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarla birlikte 15 Temmuz milli irade kahramanlarının da tarihe adını altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

Tavlı, "Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, Kore'de, Kıbrıs'ta, Pençe Kilit, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla tüm yurt içi ve sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarında göğüslerini aziz milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için siper eden tüm kahramanlarımızla birlikte 15 Temmuz milli irade kahramanlarımız da sonsuza kadar şükran, rahmet ve minnetle yad edilecektir" dedi.

"Adını tarihe ve aziz milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin cesaretleri dilden dile, gönülden gönüle aktarılacak ve yaşatılacaktır inşallah" ifadelerini kullanan Vali Tavlı, "Aziz milletimizin zaferi ebedi olsun" mesajını paylaştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı