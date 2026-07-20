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O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu. Bebeklik döneminde Lionel Messi ile fotoğraf çektiren Lamine Yamal, dünyaca ünlü yıldıza karşı kupaya uzandı. Maç sonunda Messi'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

  • İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
  • Lamine Yamal, 2007'de UNICEF projesinde bebekken Lionel Messi'nin kucağında poz vermişti; finalde Messi'yi yenerek Dünya Kupası'nı kazandı.
  • Messi, maç sonunda gözyaşlarına boğuldu ve takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinde ikinci kez dünyanın en büyüğü oldu.

İSPANYA DÜNYA ŞAMPİYONU

Nefesleri kesen dev finalde normal süre 0-0’lık eşitlikle geçildi. Fiziksel mücadelesi ve yüksek temposuyla futbolseverleri büyüleyen karşılaşmanın kaderi uzatma devrelerinde çizildi. İspanya, uzatmaların ikinci yarısında geliştirdiği hızlı atakta ağları havalandırarak Arjantin'in direncini kırdı ve maçı 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

İKİ YILDIZ KARŞI KARŞIYA 

Final karşılaşması sadece kupanın sahibini belirlemekle kalmadı, futbol tarihinin en ikonik hikayelerinden birine de sahne oldu. Turnuva boyunca gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Lamine Yamal, kariyerinin en özel maçında Lionel Messi ile karşı karşıya geldi. 

YAMAL BÜYÜDÜ, MESSI'NİN HAYALLERİNİ ÇALDI

Bundan yıllar önce, 2007 yılında UNICEF'in düzenlediği bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında henüz birkaç aylık bir bebek olan Lamine Yamal, dönemin genç yıldızı Lionel Messi’nin kucağında poz vermişti. Barcelona soyunma odasında çekilen ve Messi'nin minik Yamal'ı yıkadığı o efsanevi UNICEF fotoğrafı, final düdüğüyle birlikte tekrar dünya gündeminin ilk sırasına oturmuştu. Yıllar önce yolu kesişen ikiliden Yamal, bu kez yeşil sahada karşılaştığı efsanevi rakibini mağlup ederek Dünya Kupası’nı kaldıran taraf oldu. Böylece Messi'nin ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu olma hayalleri Yamal'a karşı sona erdi. M

MESSI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mücadelenin son düdüğünün çalmasının ardından saha ortasında yere yığılan Messi, gözyaşlarına hakim olamadı. Milli takıma veda etmesi beklenen Messi'yi takım arkadaşları teselli etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz:

Haber dogruysa Firavun la Musa as in hikayesine benziyor

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