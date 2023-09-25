Vali talimat verdi, teröre verilen ilk şehidin kabrine giden yol asfalta kavuştu

PKK'nın 38 yıl önce ilk şehit ettiği Komando Er Süleyman Aydın'ın Erzincan'ın Mertekli köyünde bulunan kabrine giden yol Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatıyla asfaltlanmaya başladı.

Siirt'in Eruh İlçesi'nde 15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın naaşı memleketi Erzincan'ın Mertekli köyüne defnedilmişti. PKK'nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Aydın'ın kabristanı Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli köyünde bulunuyor. Kabristanının bulunduğu yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının stabilize olması ve 8 yıldır yapılmamasından şikayetçi olan Mertekli köyü Muhtarı İsmail Keleş'in isteklerine kulak veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilgili birimlere talimat vererek yolun yapımına başlanmasını sağladı.

Konu ile alakalı ilgisinden dolayı Vali Aydoğdu'ya teşekkür eden Mertekli köyü muhtarı İsmail Keleş, "Gereken ilgi ve alakayı gösterdiği için tüm köyüm, şahsım ve şehit ailesi adına valimize teşekkür ediyorum. En kısa sürede de valimizi köyümüzde misafir etmek istiyoruz." dedi. - ERZİNCAN