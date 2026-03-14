Vali Özkan Manisa CBÜ'lü öğrencilerle iftarda buluştu

Vali Vahdettin Özkan, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

İftar programında öğrencilerle sohbet eden Vali Özkan, gençlerin eğitim hayatı, gelecek hedefleri ve beklentileri hakkında görüşlerini dinledi. Programın ardından gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali Özkan, tecrübelerini paylaşarak gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, öğrencilerin azmi ve umut dolu bakışlarının Türkiye'nin geleceğine olan inancı güçlendirdiğini ifade etti.

Üniversite hayatının yalnızca sınıflarda verilen eğitimle sınırlı olmadığını vurgulayan Vali Özkan, "Hayat boyu eğitim sadece dört duvar arasında verilen bilgilerle sınırlı değildir. Şehri tanımak, insanlarla empati kurmak ve yaşadığımız çevreyle iç içe olmak da eğitimin önemli bir parçasıdır." dedi.

Günümüzde bilgiye erişimin geçmişe göre daha kolay olduğunu belirten Vali Özkan, önemli olanın edinilen bilgiyi beceriye dönüştürmek olduğunu ifade etti. Gençlerin yeteneklerini keşfederek hedef belirlemelerinin önemine dikkat çeken Vali Özkan, küresel riskler ve değişen dünya koşulları karşısında üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olunması gerektiğini vurguladı.

Programda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Vali Özkan, gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük bir umut kaynağı olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı