Vali Memiş: 'Demokratik hayatın temel unsuru Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun'

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın sektörü çağımızın en dinamik sektörlerinden biridir. İnsanlara doğru, tarafsız, ilkeli ve objektif haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir hizmet sunmaktadır.1994 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar doğrultusunda, 3 Mayıs tarihi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak kutlanmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesinde çok önemli bir kamu hizmeti üstlenen basınımız, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en önemli vasıtadır. Basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Önemli bir kamu hizmeti niteliğindeki bir görevi yerine getirmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, Milletin müşterek sesidir." sözü bu manada anlamlıdır. Basının görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın hürriyetinin büyük önemi bulunmaktadır. Elbette basınımız bu görevini yaparken; gerçeklik, güncellik, kamu yararı ve özle biçim arasındaki denge unsurlarını da gözetmek zorundadır. Gazetecilik mesleğinin saygınlığının çok daha ileriye taşınması; özgür bir medya ortamında, etik değerlerin, dürüstlüğün temel misyon haline geldiği bir yayıncılık anlayışı ile mümkündür. Toplumun bilgi edinme hakkı için mücadele eden basınımızın önünün açılması için ekonomik özgürlüğün kazanılması da son derece önemlidir. Demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde değerli bir işlevi olan basın mensuplarımıza, bu günlerde her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Biliyoruz ki, kamuoyunun ve toplumun hızlı, tarafsız ve doğru haber alma hakkını temin etmek, demokrasilerin en belirgin özelliklerinden biridir. Ülkemizde; 1982 Anayasası ve de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile basının özgür olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizde ve ilimizde, çok zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi akışı sağlayan, yerel, yaygın, yazılı, görsel ve işitsel alanda görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarımızın, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü' nü" kutluyorum, kendilerine başarılar diliyorum. Mesleklerini sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ortamda geçirmelerini temenni ediyor, en içten saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel