Ardahan'a atanan Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi uğurlama töreninde duygu dolu anlar

Karaman Valiliği görevinden Ardahan Valiliği'ne atanan Mehmet Fatih Çiçekli, düzenlenen törenin ardından Karaman'dan ayrıldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı uğurlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevine atanan Mehmet Fatih Çiçekli için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Çiçekli, ilk olarak valilik makamında il protokolü ve kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek helallik aldı. Uğurlama törenine gelen 9 yaşındaki Ömer Efe isimli bir çocuğun, üzerinde "Vali amca lütfen gitme Karaman'dan" yazılı pankartı Vali Çiçekli'ye vermesi salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"Hepinizi Allah'a emanet ediyorum"

Kendisini uğurlamaya gelenlere burada bir konuşma yapan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, meslek hayatı boyunca nerede olduğuna değil ne yaptığına önem verdiğini söyledi.

Karaman'da vatandaşların her türlü soruna derman olmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Çiçekli, "Her iyi şeyde olduğu gibi buradaki görevimizin de sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Karaman gerçekten güzel ve büyük potansiyeli olan bir kent. Karaman geçmişi ve geleceğiyle muazzam bir şehir. Yaptığımız, başlattığımız ve bitirdiğimiz işler çok değerli. Hepsinde daha değerli olanı sizin kendinize güveniz. Buna katkı sunabildiysek kalan her şey hallolur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Çiçekli, kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Samimi görüntülerin oluştuğu programda birçok vatandaşın duygusal anlar yaşadı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, daha sonra eşi Esengül Korkmaz Çiçekli ile birlikte bisiklet takımlarının da dahil olduğu konvoy eşliğinde alkışlarla Karaman'dan uğurlandı. Valilik binası önünde toplanan kalabalık, uzun süre el sallayarak sevgi ve dualarla Çiçekli'yi yeni görev yerine yolcu etti.

Vali Çiçekli'yi uğurlamaya AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, KMÜ Rektörü Mehmet Gavgalı, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KARAMAN