Vali Masatlı'dan sınır hattına kritik ziyaret

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi Esas Komuta Yeri’ni ziyaret ederek sınır hattındaki güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bölgedeki operasyonel çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, sınır güvenliği ve yürütülen askeri faaliyetler masaya yatırıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye’nin sınır güvenliği açısından kritik öneme sahip Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi Esas Komuta Yeri’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Bölge Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ile 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete tarafından bölgede sürdürülen çalışmalar hakkında kapsamlı brifing verildi. Sınır hattındaki güvenlik tedbirlerinin ele alındığı ziyarette, operasyonel faaliyetler ve bölgedeki son durum detaylı şekilde değerlendirildi.

SINIR HATTINDAKİ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Mustafa Masatlı’nın gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi’nde yürütülen askeri faaliyetler ve güvenlik uygulamaları masaya yatırıldı. Bölgedeki mevcut durum hakkında bilgi alan Masatlı’ya, sınır hattında sürdürülen operasyonel çalışmaların detayları aktarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, devriye faaliyetleri ve bölgedeki askeri koordinasyon çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle sınır hattındaki güvenlik hassasiyetinin korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

VALİ MASATLI’DAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DESTEK MESAJI

Ziyaret sırasında bölgede görev yapan güvenlik güçleriyle de bir araya gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sınır hattında fedakârca görev yapan Mehmetçiğin çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması adına yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Masatlı, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi’nde sürdürülen çalışmaların bölgesel güvenlik açısından kritik rol oynadığına dikkat çekilirken, sınır hattındaki huzur ve güven ortamının korunması için ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Ziyaret, yürütülen faaliyetlerin yerinde incelenmesinin ardından sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

