Vali Hatipoğlu'nun eşi özel çocuklarla doğum günü etkinliğinde bir araya geldi

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Uzman Psikolojik Danışman-Psikoterapist Ayfer Hatipoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi tarafından özel çocuklar için düzenlenen doğum günü etkinliğine katıldı.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinlikte özel çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Uzman Psikolojik Danışman- Psikoterapist Ayfer Hatipoğlu, doğum günü çocuklarını tek tek tebrik etti. Çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenen Hatipoğlu, özel çocuklara sahip olan ailelerin, çocuklarının yolculuğuna eşlik ederken karşılaştıkları bazı zorlukları çok iyi bildiğini belirtti.

"Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak isterim"

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların anne ve babalarına yönelik yapılan çalışmaları önemsediğini belirten Hatipoğlu, "Sizler de bu yolculukta çocuklarınıza eşlik ederken bazı zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Elbette ki hayatınızda bazı güçlüklerle uğraşırken yaşam standardınızda da değişiklikler oluyordur. Birbirinizi en iyi anlayan sizlersiniz. Birbirinize olan desteğinizin çok iyileştirici bir etkisi vardır. Biz ne kadar konuşsak da sizler, o özel çocuklara sahip olan özel insanlarsınız. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak isterim. Bugün bizim için bir başlangıç olsun. Bu sürecinizde ufacık olsun bir katkım olursa çok mutlu olurum "dedi.

Hatipoğlu, böyle güzel bir günde özel çocuklar ve aileleri ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Etkinlikte, doğum günü pastasını özel çocuklarla birlikte kesen Hatipoğlu, çocuklar ve aileleri ile hatıra fotoğraf çektirdi. - TOKAT