Vali Hacıbektaşoğlu, 2025 yılı güvenlik ve asayiş istatistiklerini paylaştı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentin 2025 yılı genel güvenlik ve asayiş istatistiklerini paylaştı.

Zonguldak Valiliği'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan verileri paylaştı.

Vali Hacıbektaşoğlu, "1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 60 operasyonda 11 şahıs gözaltına alınmış, 1'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" dedi.

1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında kişilere karşı meydana gelen önemli suçlara ilişkin verileri açıklayan Hacıbektaşoğlu, "Söz konusu (çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, kişilerin huzur ve sükünunu bozma, kişilere hakaret, tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme suçları) toplam 7 bin 428 olay meydana gelmiş ve bu olayların aydınlatma oranı yüzde 99,42 olarak kaydedilmiştir. 2024 yılına kıyasla meydana gelen olay sayısında yüzde 3 azalma, aydınlatma oranında ise yüzde 1'lik artış kaydedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda azalma yaşandı

Hırsızlık, yağma gibi malvarlığına karşı meydana gelen suçlarla ilişkin konuşan Hacıbektaşoğlu, "İşyerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı, yağma (gasp), motosiklet hırsızlığı, dolandırıcılık gibi toplam 2 bin 298 olay meydana gelmiş ve bu olayların yüzde 91,76'sı aydınlatılmıştır. (Tahkikat süreçleri halen devam etmektedir.) 2024 yılına kıyasla meydana gelen olay sayısında yüzde 11 azalma, aydınlatma oranında ise yüzde 2'lik artış kaydedilmiştir" şeklinde konuştu.

1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucunda; haklarında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 834, 5 ila 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 olmak üzere olmak üzere toplam bin 40 aranan şahsın yakalandığını açıklayan Hacıbektaşoğlu, "Ayrıca, ifadelerinin alınması amacıyla aranan bin 742 şahıs yakalanmıştır. Bu sayı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 21 oranında artış göstermiştir" dedi.

Diğer suçlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Hacıbektaşoğlu şu ifadelere yer verdi:

"1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlar sonucunda, 518 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış; 198 tabanca, 181 kurusıkı tabanca ve 226 av tüfeği ile 2 Uzun Namlulu Silah olmak üzere toplam 607 ruhsatsız silah ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, ele geçirilen ruhsatsız silah sayısında yüzde 97 oranında bir artış kaydedilmiştir. 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 929 operasyonda, 293 şahıs gözaltına alınmış; bunlardan 199'u tutuklanmış, 91'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde 19, tutuklanan şahıs sayısında ise yüzde 25 oranında artış kaydedilmiştir. Yapılan operasyonlar sonucunda 17 kg esrar, 850 gram skunk, 19 gr eroin, 1,5 kg kokain, 32,5 kg bonzai, 24 kg metamfetamin, 5 bin 227 adet ecstasy, 3 bin 448 adet Sentetik Ecza, 608 kenevir bitkisi ve 1,5 kg kenevir tohumu ele geçirilmiştir. 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 38 operasyonda, 118 şahıs gözaltına alınmış; bu şahıslardan 36'sı tutuklanmış, 49'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde 65, tutuklanan şahıs sayısında ise yüzde 100 oranında artış kaydedilmiştir. Operasyonlar sonucunda 70 tabanca, 58 av tüfeği, 185 kurusıkı tabanca, 35 bin 728 fişek, 362 çek-senet, bin 920 gr patlayıcı madde ve bin 540 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 204 operasyonda, 57 şahıs gözaltına alınmış; bu şahıslardan 9'u tutuklanmış, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde 62 artış kaydedilmiştir. 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında, toplam 14 bin 553 sosyal medya hesabı incelenmiş ve terör iltisaklı olduğu tespit edilen 347 hesap/şahıs belirlenmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, incelenen sosyal medya hesabı sayısında yüzde 23, terör iltisaklı tespit edilen hesap sayısında ise yüzde 11 oranında artış kaydedilmiştir. Çevrimiçi dolandırıcılık, çevrimiçi yasadışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile bilişim suçları konularında toplam 60 operasyon gerçekleştirilmiş; 109 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmıştır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, operasyon sayısında yüzde 50, tutuklama sayısında yüzde 225 oranında artış sağlanmıştır. 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 31 operasyonda, 175 düzensiz göçmen yakalanmış, 33 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. İlimiz genelinde, 554'ü geçici koruma altında, 1.688'i ikamet izni olan ve 375'i uluslararası koruma kapsamında olan toplam 2.617 düzenli göçmen bulunmaktadır. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla toplam düzenli göçmen sayısı yüzde 15 oranında azalmıştır. 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında Mobil Göç Noktası Aracı ile toplam 54 denetim gerçekleştirilmiş, 12 bin 409 kimlik denetimi yapılmış ve tespit edilen 64 düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemler yapılmıştır."

1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında bin 862 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, Bu kazalarda 2 bin 679 vatandaşımız yaralanmış ve maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde, 11 vatandaşımız ise tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla ölümlü kaza sayısında yüzde 33 oranında azalma kaydedilmiştir. Günümüz itibarıyla Zonguldak ili genelinde tescilli araç sayısı 209 bin 592'ye ulaşmıştır. 2024 yılının aynı dönemine göre tescilli araç sayısı yüzde 8 artmıştır. 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında Okul Servis Aracı ve Ticari Taksiler dahil Kontrol Edilen Araç sayısı 950 bin 124 olmuştur. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla, denetim yapılan araç sayısı yüzde 14 oranında artmıştır. 6 bin 523 araca çakar denetimi yapılmış, toplamda cezai yaptırım uygulanan Araç Sürücüsü sayısı ise 138 bin 309 olmuştur. İlimiz genelinde Sahil Güvenlik güçlerimiz tarafından 1 Ocak - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında denizden ve karadan 6 bin 341 saat seyir faaliyeti icra edilmiş, yapılan faaliyetler kapsamında 13 bin 358 sorgulama gerçekleştirilmiş ve balıkçı tekneleri ile özel ve ticari gemiler de dahil olmak üzere bin 733 denetleme yapılmıştır. Usulsüzlük tespit edilenlere ise toplamda 103 adli ve idari işlem uygulanmıştır. Sahil Güvenlik Güçlerimiz 2024 yılının aynı zaman dilimine kıyasla seyir faaliyetlerini yüzde 57, denetim ve kontrol faaliyetlerini ise yüzde 7 oranında artırmıştır."

Vali Hacıbektaşoğlu, yılbaşı gecesi de sağlık ekipleri başta olmak üzere görevli personellerin halkın huzuru için görevi başında olacağını sözlerine ekledi. - ZONGULDAK