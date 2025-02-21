Vali Eldivan: "Dede Korkut'un diyarında yazılan bu destan milletimizin yeniden dirilişinin, birlik ve beraberlik içinde küllerinden doğuşunun...

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü münasebetiyle Bayburt Valisi Mustafa bir mesaj yayımladı. Rus orduları ve Ermeni çetelerinin, Anadolu'nun kadim şehri Bayburt'ta büyük acılara neden olduğunu, halka zulmettiğini belirten Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarih boyunca vatana ve millete sadakatin timsali olmuş kıymetli Bayburtlu hemşehrilerim; Aziz milletimizin şehit kanlarıyla suladığı bu vatan topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü hep birlikte gururla yad ediyoruz.

Bundan tam 107 yıl önce, Cihan Harbi'nin zorlu şartlarında, Rus orduları ve onların iş birlikçisi Ermeni çeteleri, Anadolu'nun kadim şehri Bayburt'ta büyük acılara neden olmuş, halkımıza zulmetmişlerdir.

Ancak bu millet, hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir. Bayburt halkı, büyük bir inanç ve kararlılıkla direnişe geçmiş, 21 Şubat 1918'de kahramanca mücadele ederek düşmanı topraklarımızdan söküp atmıştır. Bu zafer, bağımsızlık meşalesini daha da alevlendirmiş ve milli mücadelemizin önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.

Dede Korkut'un diyarında yazılan bu destan, sadece bir kurtuluş hikayesi değil, aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, birlik ve beraberlik içinde küllerinden doğuşunun simgesidir. Bayburt'un gösterdiği bu kahramanlık, vatan sevgisinin, azmin ve cesaretin en büyük örneklerinden biri olarak tarihe kazınmıştır.

Bugün bizler, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak, bunu onların fedakarlıklarına borçluyuz. Bu vesileyle, başta Bayburt'un kurtuluşu için canlarını feda eden kahramanlarımız olmak üzere, vatanımız uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Devletimizin ve milletimizin sonsuza kadar payidar kalması duasıyla, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü kutluyor, bu şanlı günü bizlere armağan eden kahraman ecdadımızı bir kez daha gururla yad ediyorum." - BAYBURT