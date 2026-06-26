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Çin'de küçük uçak 108 katlı gökdelene çarptı

Çin'de küçük uçak 108 katlı gökdelene çarptı
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Çin'in başkenti Pekin'deki 108 katlı CITIC Tower'a küçük bir uçak çarptı. Enkaz parçaları düşerken yangın çıktı, bina tahliye edildi ve bölge trafiğe kapatıldı. Uçakta yalnızca pilot bulunuyordu.

Çin'de küçük uçak başkent Pekin'de bulunan 108 katlı bir gökdelene çarptı.

Çin'in başkenti Pekin'in en yüksek binasında korku dolu anlar yaşandı. Küçük bir uçak, 108 katlı olan CITIC Tower'a çarptı. Uçağa ve binaya ait enkaz parçaları metrelerce yüksekten yere çakılırken, binanın girişine yakın bir noktada enkaz parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.

Bina kazanın ardından tahliye edilirken, bölgedeki bazı araçlar da enkaz parçaları nedeniyle hasar gördü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik gücü sevk edilirken, bina çevresi trafiğe kapatıldı.

Çin basını, Shifosi Havalimanı'ndan kalkan Sunward SA 60L Aurora tipi olan uçakta sadece pilotun bulunduğunu belirterek, uçağın yerel saatle 17.40'ta iniş için havalimanına dönmeye hazırlandığını ancak uçuş rotasından saptığını ve iletişimin kesildiğini aktardı. Kazadaki, can kaybı ve yaralı sayısının ilişkin açıklama yapılmazken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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