''Kapıyı açmayan Cimbomlu olsun'' dediler, sonrasında olanlar bomba

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TARAFTARLAR TESİSLERE AKIN ETTİ

Sarı-lacivertli ekibin gerçekleştirdiği antrenmanı takip etmek için tesislere akın eden yüzlerce futbolsever, oyuncuları yakından görebilmek için büyük bir çaba sarf etti.

''KAPIYI AÇMAYAN CİMBOMLU OLSUN''

Tesis kapılarının önünde toplanan kalabalık, idmanı daha yakından izleyebilmek için uzun süre bekledi. Bekleyiş sırasında taraftarların hep bir ağızdan başlattığı, "Kapıyı açmayan Cimbomlu olsun" şeklindeki yoğun tezahüratlar ise renkli anlara sahne oldu.

TAKIMA BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Uzun süre yapılan bu tezahüratın ardından kulüp yetkilileri kapıları açmak durumunda kaldı. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye giren yüzlerce taraftar, futbolcuları yakından takip etme şansı yakalayarak takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

İşte o anlar: