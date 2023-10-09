Vali Dallı'dan kurumlara sel uyarısı: "Halen bitirilmeyen işler var, ortak hareket edip çözün"

İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısında açıklamada bulunan Vali Meftun Dallı, kurumlara birliktelik çağrısında bulunarak, kurumlar arasında ortak çalışmalar sergilenmesini istedi.

İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Toplantısı, Vali Meftun Dallı başkanlığında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUZKA) gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde konuşan Vali Meftun Dallı, kurumlara birliktelik çağrısında bulunarak, ortak çalışmalar sergilemelerini istedi.

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketine dikkat çeken Vali Dallı, "Cenabıhak bir daha böyle afetler yaşatmasın. Sel felaketleri sonrası yaraların büyük kısmı şükürler olsun ki sarıldı. Gittik yerinde gördük. Ama halen devam eden, başlanıp bitirilemeyen veya çözülemeyen bir takım sorunlar, devam eden köprüler var, yollar var. Şimdi bu bitirilemeyen, yarım kalan işlerin tamamlanması noktasında özellikle bu yatırımcı kurumlarımıza, özel idaremiz başta olmak üzere Devlet Su İşlerimiz, karayollarımız, diğer kurumlarımızın iş birliği yapması son derece önemli. Bu süreci bitirinceye kadar elimizden geldiğince birbirimize yardımcı olmamız, 'burası benim işim değil, öbürü yapsın veya beni ilgilendirmez' gibi bir tavır içerisinde zaten olmazsınız. Yine de özellikle bir kere daha bu vesileyle vurgulayarak sizlerden bu konuda birbirinize destek olmanızı, birbirinize anlayış göstermenizi rica etmek istedim" dedi.

İnebolu'da bir köprü sorununun olduğunu anlatan Vali Dallı, "İnebolu'da bir köprü sorunu var. Ziyarete gittiğimizde İnebolu'da gündem oldu. Daha sonra Karayolları Bölge Müdürümüze gittiğimizde bir problem olduğunu dili getirdik. Belli yani bir sorun var ya da bir problem olduğuna dair algı var. Eğer bu bir algıdan ibaretse işin tabii ki doğrusunu teknik elemanlarımız bilir. İlgili kurumlarımızın bu konuda zaten bir çalışması var. O zaman bunu oradaki insanlarımıza, arkadaşlarımıza izah edip, bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Yok, gerçekten bir sorun varsa, oradaki insanlar haklıysa o zaman personelimizi falan yeniden daha detaylı çalıştırarak, neyse oradaki sorunu tespit edip bunu çözmemiz lazım. Yani bu sel gibi şeyler biliyorsunuz hatırla, gönülle falan filan olacak şeyler değil. Sel gelince herkese aynı davranıyor. Yani bir yanlış varsa mutlaka gereğini yapıyor. Dolayısıyla bizim de bu bakış açısıyla bundan sonraki Allah korusun olabilecek afetlerden tedbir alırken böyle bakarak yapmamız lazım. 'Yani bir şey olmaz. Hele şöyle bir yapalım bakalım' deme şeyimiz yok bu yaşananlardan sonra. Yani daha ne yaşamamız lazım? Tedbir alırken dikkatli olmak için varsa bunun gibi diğer konular bunlara ciddiyetle eğilelim. Gereken ne ise tedbirlerimizi elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak bunları bir an önce ortadan kaldıralım, çözelim. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşırsak, 'Niye bunu zamanında şöyle yapmamıştık?' demeyelim yani. Bunu özellikle sizlerden rica ediyorum" diye konuştu.

"Kuzeykent Mahallesi İtfaiye Müfrezesini önümüzdeki günlerde açacağız"

Kuzeykent Mahallesi İtfaiye Müfrezesini önümüzdeki günlerde açacaklarını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "Bizim dernekler hizmet binası yapım işimiz var. Yüzde 50-55 oranında gerçekleşti. Devam ediyoruz. Mehmet Ersoy Mahallemizde kapalı pazar yeri yapılması var. Onda da yüzde 30'a yakın bir gerçekleşmemiz tamamlandı. 2 ay içerisinde bitiriyoruz. Saraçlar Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı bitmek üzere. İnönü Mahallesi kapalı garaj ve yaşam alanı yapılması var. Bu da hemen hemen 32 milyon TL'lik bir yatırım. Burada da gerçekleşme oranımız yüzde 62 şu anda. Kuzeykent Mahallesi İtfaiye Müfrezesi, İdari ve Garaj Binası yapımı. Bu çok ciddi bir sıkıntıydı ilimiz adına. Özellikle şehir içinde tek ana yolumuz olduğu için Kuzeykent'e ulaşmak güç oluyordu. Uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Burada da gerçekleşme oranımız yüzde 95'lerde bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde inşallah açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.

"Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin ihalesi yapıldı"

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ni ihalesini yaptıklarını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük de, "Üniversitemizin 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde 6 adet yeni, 4 adet devam eden toplam 10 adet yatırım projesi var. Bunlardan 7 tanesi eğitim sektörüyle alakalı. 2 tanesi sağlık sektörü. Bir tanesi ise diğer kamu hizmetleri dediğimiz sosyal sektörde yürütülüyor. 2023 yılı yatırım projelerinin toplam tutarı 1 milyar 43 milyon 46 bin liradır. 2023 yılı başlangıç ödeneği toplamı 195 milyon TL'dir. Yıl içerisinde yapılan aktarma 20 milyon 400 bin TL, 2023 yılı toplam ödeneği 215 milyon 400 bin TL'dir. Sınıf ve merkezi birimler çerçevesinde 79 milyon 998 bin liralık ödeneğin yaklaşık yüzde 27 harcanmış, fiziki gerçekleşme yüzde 40 olarak görülüyor. Üniversite bilgi yönetim sistemi çerçevesinde fiziki gerçekleşme yüzde 55 ve yine ödeneğin yüzde 55 kullanılmış" ifadelerini kullandı.

Orman ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan çalışmalar çerçevesinde 17 milyon liralık bir proje tutarının olduğunu belirten Küçük, "Bu ödenek yıl içerisinde tamamı projelere aktarılmış ve projeler devam etmektedir. Eski MYO binası deprem yönetmeliği çerçevesinde yetersiz olduğu için yıkıldı. Şu anda Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu binası ve çevre düzenleme inşaatı yapılıyor. Eylül ayının sonuna kadar mevcut ödeneğin 21,5 milyon lirası kullanıldı. Selden etkilenen ilçelerimizden Bozkurt MYO binası ve çevresi, tamamen tamamlandı ve eğitim öğretime şu anda devam ediyor. Bir diğeri yine eski MYO'nun yan tarafında yer alan Ahmet Yesevi Konferans Salonu tadilatı hemen hemen bitmek üzere ve bunun da yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Araç MYO binasının tadilat işi devam ediyor. Kütüphanemizin de tadilat işi devam ediyor. Diş Hekimliği Fakültemiz, 2022 yılında resmi olarak kuruldu. Akabinde binanın yerinin belirlenmesi, projelerin tamamlanması sağlıkla ilgili bu hastane işlerinde bakanlıktan bazı ön izinlerin alınması gerekiyor. Ciddi bir hazırlık süreci var. Bu ön izinlerin alınması işlemleri tamamlandı ve geçen ay ihaleye çıkıldı. Ancak ihale şartları oluşmadığı için ihale iptal edildi. Bugün tekrar ihale gerçekleşti. Bugün itibariyle ilgili arkadaşlarımız bununla ilgili gerekli çalışmaları yapacak" diye konuştu.

" Türkiye'nin en güzel bal ormanını kuracağız"

Türkiye'nin en güzel bal ormanlarını kuracaklarını söyleyen Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise, "Kastamonu için çok önemli olan arıcılık faaliyetlerini desteklemek üzere bal ormanları kurduk. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en kıymetli, en florası zengin, en yüksek kapasiteli bal ormanını sahilde kurarak Türkiye'nin en güzel bal ormanını kuracağız. Yine bizim odun dışında, odun dışı orman ürünleri dediğimiz kestane gibi, defne gibi, mantar gibi bu yörede çok kıymetli yüksek ekonomik değere sahip ürünlerimiz var. Bunların geliştirilmesi için de ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Sahil bir defne cenneti, belki de Türkiye'de defne konusunda bu kadar verimli olabilecek başka bir yer yok. Takriben 250 tonlardaki üretimi 4 bin tonlara kadar çıkardık. Kapasite çok daha fazla. Bu kapasiteyi geliştirdikçe inşallah daha büyük yatırımlar sahil bölgemize yapılacaktır. Yine kestane ormanlarına hizmetler yapıp kestane verimini ve bal verimini arttırmaya çalışıyoruz. Bu konuda halkımızın da katkısını ve katılımını daha fazla aldıkça daha kaliteli, daha güzel hizmetler yürüteceğiz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU