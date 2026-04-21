Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü

Tekirdağ Çorlu'da bir yaya, kendisine yol vermeyen bir taksiyle çarpıştığını iddia ederek sinir krizi geçirdi. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, taksi şoförü ve yolcusu olayla ilgili farklı açıklamalarda bulundu.

Olay, gece yarısı Şinasi Kurşun 17. Sokak ile Şinasi Kurşun Caddesi kesişiminde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen B.Ö. isimli yayaya iddiaya göre, caddeden sokağa dönüş yapan taksi yol ayrımında çarptı. Taksinin kendisine yol vermediğini öne süren yaya, öfkesinden sinir küpüne döndü. Polis ve bekçi görevlileri tarafından zor sakinleştirilen yaya B.Ö. ambulansa götürüldü. B.Ö. daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"Bana vurmaya kalktı, ben de ittim"

Taksi şoförü H.I., "Sokağa dönüş yaptığım esnada yaya da kaldırımdan araca yakın mesafedeydi. Arabaya tekme atmaya başladı. Daha sonra az ileride bir şey mi oldu diye durdum ve kendisi üzerime yürüdü ve bana vurmaya çalışınca ben de onu ittim" diye konuştu.

"Taksiye tekme tokat girişti"

Taksideki yolcu da, "Taksi bizi evimize bırakacaktı. Arkada yolcuyduk. Yaya, sırf taksi ona yol vermemiş diye kriz geçirdi ve arabaya tekme tokat girişti. Yaya bir de, 'vay efendim sen benim ayağımı nasıl ezersin?' diye tepki gösterdi. Aslında böyle bir durum yok, yaya biraz gerideydi" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
