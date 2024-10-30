Vali Çifti'den Çiçekli Katliamı Yıldönümü mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 30 Ekim Çiçekli Katliamı'nın yıl dönümünü vesilesiyle anma mesajı yayınladı.

Vali Çiftçi yayınladığı mesajda, "Kıymetli Erzurumluların hafızasında acı bir gün olarak yer edinen 30 Ekim 1993, Pasinler ilçemizin Çiçekli Mahallesi'nde 6 masum vatandaşımızın bölücü hainler tarafından katledildiği tarihtir. Çiçekli ve bundan 5 gün önce yıl dönümünü andığımız Yavi Katliamları, hemşehrilerimizin vicdanında derin izler bırakmıştır. Yavi ve Çiçekli Katliamları başta olmak üzere eli kanlı terör örgütünün ülkemizin birlik ve dirliğine karşı oluşturduğu saldırılar sonucu şehit düşen vatandaşlarımızın her biri, vatan toprağımızda ölümsüz birer kahraman olarak yaşamaya devam edecektir. Tarih boyunca milletimizin kardeşliğini ve birliğini hedef alanlara karşı, bu tür hain tehditleri bertaraf ederek karşılık veren aziz milletimiz, yıllardır teröre karşı sürdürdüğü mücadelesini aynı azimle devam ettirmektedir. Bu vatanı canları pahasına koruyan Nene Hatunların, Alvarlı Efelerin torunları olarak bizler, aziz şehitlerimizin uğruna can verdiği emanetlere sahip çıkmayı kendimize bir borç biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 1993 yılında Çiçekli köyünde haince katledilen vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Hain terör örgütünü bir kez daha şiddetle lanetliyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM