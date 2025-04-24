Vali Çiftçi, Kök Hücre Bağışçı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Vali Çiftçi, Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer'den brifing aldı.

Vali Çiftçi, Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi bünyesinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan, Bayburt, Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve Iğdır olmak üzere 11 ilde faaliyet gösteren Erzurum Kök Hücre Bağışçı Merkezi hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Brifingde; kök hücrelerin, yaşam boyu kendini yenileyebilen ve farklı hücrelere dönüşebilme yeteneğine sahip olması sebebiyle, başta bazı kanser türleri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde hayati rol oynadığı belirtildi.

Ayrıca brifingde daha önce bölgede kök hücre toplama (aferez) merkezi bulunmadığı için, bağışçıların Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illere yönlendirildiği; bu durumun da bazı bağışçıların sürece devam etmemesine yol açtığı ifade edildi. Artık, Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirmesiyle Erzurum Şehir Hastanesi Aferez Merkezi'nde kök hücre toplama işlemleri gerçekleştirildiği dile getirildi. Böylelikle hem bağışçıların süreci yerinde ve kolaylıkla tamamlayabildiği hem de hastalara zamanında ulaşılabildiği belirtildi.

Yakın gelecekte nakil merkezi yetkisinin de alınmasıyla, Erzurum'un tam teşekküllü bir Kök Hücre Toplama ve Nakil Merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Kızılay'ın bağışçı kazanımı ve hasta takibinde üstlendiği sorumluluk, hizmetin değerini daha da artırıyor.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye; Polis Okulu Müdürü Mehmet Özdemir, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Erzurum Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Fırat Karakurt, Bileşen Dağıtım Birim Yöneticisi Dr. Emrah Velioğlu, Gönüllü Kök Hücre Kazanım Uzmanı Turgay Burul ve Kök Hücre Flebotomisti Ümit Odabaşı eşlik etti. - ERZURUM