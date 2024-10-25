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Vali Çiftçi, Kargapazarı şehitliğini ziyaret etti

Vali Çiftçi, Kargapazarı şehitliğini ziyaret etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmanlı-Rus Savaşı (1.Dünya Savaşı Kafkas Cephesi) sırasındaki muharebelerde şehit düşen yaklaşık 350 askerimizin ebedi istirahatgahı olan Kargapazarı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmanlı-Rus Savaşı (1. Dünya Savaşı Kafkas Cephesi) sırasındaki muharebelerde şehit düşen yaklaşık 350 askerimizin ebedi istirahatgahı olan Kargapazarı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Pasinler ilçesi Kevenlik köyü kırsalında bulunan şehitliği gezen Vali Çiftçi ve beraberindekiler aziz şehitlerimiz için dua etti.

Erzurum Valiliği YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı)tarafından ihale edilen proje ile Kargapazarı Şehitliği; şehre kazandırıldı. Proje ile hem tarihe vefa borcu ödenmiş hem de inanç turizmi adına şehre bir değer daha kazandırılmış oldu.

Şehitlik ziyareti esnasında Vali Mustafa Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve YİKOB çalışanları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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