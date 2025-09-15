Haberler

Vali Çiftçi, Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde Kazılara Katıldı

Vali Çiftçi, Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde Kazılara Katıldı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda incelemelerde bulundu. 5 bin yıl öncesine uzanan tarihî buluntular ve Urartu medeniyetine ait izlerin tespiti hakkında bilgi aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, geçmişi günümüzden 5 bin yıl öncesine uzanan Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.

Hınıs ilçesinin 8 kilometre kuzeydoğusunda yer alan kadim Höyük'te, Kazı Başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı ve altı farklı üniversiteden 21 ekip üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Milattan önce 3. binyıla tarihlenen Karaz Kültürü'ne ait izler tespit edildi. Yaklaşık 4 bin yıl öncesine uzanan yayla kültürüne ait arkeolojik bulguların izlerine ulaşılmaya başlandı. Ritüel alanı, Kale, Güney Yamaç ve Karşı Yamaç birimlerinden oluşan Höyük'ün, Kale kesiminde Urartu medeniyetine ait bir yerleşim bulunduğu belirtildi.

Höyük'ün yamaç kesiminde yer alan ve "Yazılı Kaya" olarak adlandırılan; üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan, 5 bin yıl önce kentin kapısına koruyucu olarak dikildiği düşünülen kaya hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, bölgede incelemelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
