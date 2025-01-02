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Vali Çiftçi'den Üç Aylar ve Regaip Kandili Kutlama Mesajı

Vali Çiftçi'den Üç Aylar ve Regaip Kandili Kutlama Mesajı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Regaip Kandili vesilesiyle yaptığı açıklamada, üç ayların birlik ve beraberliği pekiştirmesi, sevgi ve saygıyı artırması temennilerini iletti. Bu mübarek günlerin duaların geri çevrilmediği özel geceler olduğunu vurguladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Üç Aylar ve Regaip Kandili vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Çiftçi, yayınladığı mesajda şöyle konuştu, "Mübarek Regaip Kandili ile başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ile taçlanan, nice mübarek geceyi içinde barındıran, sonu bayrama çıkan; üç aylar ile müşerref olmanın bahtiyarlığını yaşamaktayız. Yapılan duaların geri çevrilmediği beş geceden biri olması sebebiyle dualarımızın en ulvi seviyeye çıkacağı, Mübarek Regaip Kandili, nefis muhasebesi yapabilmemiz için de önemli bir fırsattır. Rahmeti, mağfireti ve bereketi bol olan bu mübarek ayların, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini; sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmasını; milli ve manevi duygularımızı güçlendirmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. lemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (S.A.S.), hadisinde üç aylar için "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz (S.A.S.)in, "Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur." duası ile üç aylarda Müslüman kardeşlerimizin ızdıraplarının son bulmasını diliyorum. Üç ayların manevi ikliminden feyiz alarak, dualarımızın kabul olması ve Kur'an ayı Ramazan'a gönül huzuruyla kavuşmak dileğiyle, tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını tebrik ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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