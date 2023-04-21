Vali Çiçek: 'Toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek'in mesajı şu şekilde:

"Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, Ramazan ayını geride bırakarak, toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız. Bayramlar, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. 6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz deprem felaketinde, devletin tüm kurumlarıyla birlikte depremin ilk anından itibaren depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan, onların yanında olan, Ramazan ayını da adeta bir dayanışma seferberliğine dönüştüren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Kayserili hemşehrilerimin, değerli mesai arkadaşlarımın, basın mensuplarımızın, Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ