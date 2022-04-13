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Vali Bilmez ve eşinden anlamlı iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Bilmez ve eşinden anlamlı iftar

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Çocuk Destek Merkezi'ndeki (ÇODEM) çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Çocuk Destek Merkezi'ndeki (ÇODEM) çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde aralarında yabancıların da bulunduğu korunma altındaki çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerindeki iftarda, Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, çocuklarla yakından ilgilenerek bol bol sohbet etti.

18 yaşını tamamladıktan sonra kurumdan ayrılacak olan çocuklar ile yapılan bu anlamlı programda, Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, Van İl Göç Müdürü Cuma Omurca, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) Van Temsilcisi ve aynı zamanda UNİCEF Van Temsilcisi Avukat Necat Gülmez, Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürü Murat Hasanoğlu, bazı kurum ve STK temsilcileri eşlik etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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