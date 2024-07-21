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Isparta Valisi Aydın Baruş, Şehit Piyade Yarbayın Ailesini Ziyaret Etti

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Isparta Valisi Aydın Baruş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundu. Vali Baruş, taziye evinden Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından ayrıldı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 19 Temmuz'da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundu.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve 19 Temmuz tarihinde tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın Isparta'da yaşayan annesi Ayfer ve babası Bekir Sami Demirkan'ı ziyaret etti. Işıkkent Mahallesi'nde oturan şehidin anne ve babasına taziye dileklerini ileten Vali Baruş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından taziye evinden ayrıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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