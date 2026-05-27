Erzurum Valisi Aydın Baruş'tan Kurban Bayramı mesajı: 'Mazlum coğrafyaları unutmayalım'

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın manevi iklimine vurgu yaparken Gazze, Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara dikkat çekti. Vali Baruş ayrıca, Erzurum genelinde 11 günlük tatil boyunca huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla toplam 9 bini aşkın kolluk personelinin görev başında olacağını açıkladı.

Vali Aydın Baruş, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında Erzurumluların bayramını tebrik ederek, kurban ibadetinin Allah'a teslimiyetin, merhametin ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirtti. Mesajında Alvarlı Efe Hazretleri'nin dizelerine de yer veren Baruş, gerçek bayramın günahlardan uzaklaşıp gönül kırgınlıklarını sonlandırmakla mümkün olacağını ifade etti.

"Sınırların ötesindeki muhtaçları unutursak bayramımız eksik kalır"

Dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve yoklukla mücadele eden Müslümanların acılarını paylaşan Vali Baruş, "Bu bayramda sofralarımızı donatırken bir an durup düşünelim. Gazze'de bir anne çocuğunun mezarı başında bayram namazı kılıyor. Doğu Türkistan'da bir baba ezan sesi duymadan bir bayram geçiriyor. Arakan'da, Sudan'da, Yemen'de, Suriye'de kardeşlerimiz bir lokma ekmeği özlüyor. Sınırların ötesindeki muhtaç ile kurbanımız paylaşılamıyorsa, ibadetimiz ümmet olma şuurundan yoksun kalacaktır. İmkanı olan kardeşlerimin kurbanlarının bir kısmını mazlum coğrafyalara bağışlamasını istirham ediyorum" dedi.

Erzurum'da bayram mesaisi: 9 binden fazla personel sahada

Vatandaşların huzur ve esenlik içinde bir bayram tatili geçirmesi amacıyla valilik koordinasyonunda tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Baruş, 22 Mayıs Cuma gününden 1 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek 11 günlük tatil dönemine ait emniyet ve jandarma verilerini paylaştı: Emniyet Bölgesinde: 112 asayiş ekibi, 60 trafik ekibi olmak üzere toplam 2 bin 856 polis personeli, Jandarma Bölgesinde: 83 asayiş unsuru, 16 trafik timi olmak üzere toplam 6 bin 189 jandarma personeli 7/24 esasına göre sahada görev yapacak.

"Kurallara uyalım, acıları paylaşmayalım"

Vali Baruş, bayram günlerinin kazalarla gölgelenmemesi için vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Sürücüleri trafik kurallarına azami riayet göstermeye davet eden Baruş; kurban kesimlerinde hijyen kurallarına uyulmasını, kesimlerin ehil kişilere yaptırılmasını ve yaşlı ile hastaların ziyaret edilmesinin ihmal edilmemesini istedi. Mesajının sonunda tüm kamu görevlilerinin ve Erzurum halkının bayramını kutlayan Vali Baruş, acil durumlar için vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kesintisiz hizmet alabileceğini hatırlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı