Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 23 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırı sonucu sol bacağından yaralandı. Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında saldırıya ilişkin farklı adreslerde gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.