Haberler

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA'nın Fethiye İlçe Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, 23 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırı sonucu sol bacağından yaralandı. Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında saldırıya ilişkin farklı adreslerde gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

Ateşkesi ihlal edip operasyona başladılar
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi