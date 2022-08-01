Eskişehir haberleri! Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Haier Fabrikası'nı ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Eskişehir'deki Haier Fabrikası'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Vali Ayyıldız ve beraberindeki Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden olan Haier'ın Eskişehir OSB'deki fabrikasında incelemelerde bulunarak, Haier Europe Üretim Başkanı Mehmet Ali Karasu'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Eskişehir OSB'nin ve Eskişehir sanayisinin hızla bir gelişme ve büyüme dönemi içerisinde olduğunu, yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldiği değerlendirmesinde bulunan Vali Ayyıldız, Eskişehir sanayisinin çok daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

Vali Ayyıldız, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı markalarının üretim üssü haline gelen Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde dünyaca ünlü beyaz eşya markası Haier gibi köklü ve saygın firmaların bulunmasının Eskişehir açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Vali Ayyıldız, Eskişehir'e her anlamda hizmet eden, üretim yapan, ihracata değer katan ve istihdam olanakları sağlayan firmaların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Haier'in Eskişehir OSB'deki yerleşkesini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Burada üretilen ve ihraç edilen her ürün ekonomimize katma değer sağlıyor. Ülkemiz ekonomisine ve istihdamına sunmuş olduğunuz katkılarınızdan dolayı sizi ve tüm ekibinizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de, OSB'nin sahip olduğu yüksek avantajlar nedeniyle gerek yerli gerekse yabancı çok sayıda büyük yatırımcının radarına girdiğini son 16 yılın yatırım rekorunu kırdıklarını aktararak, 2019 yılında temeli atılan, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Haier'in OSB'deki yerleşkesinin Eskişehir OSB ve Eskişehir sanayisinin gücüne güç kattığını ifade etti.

"Haier bölgemizdeki en değerli yatırımların başında geliyor"

Havacılık, savunma sanayiinde olduğu gibi beyaz eşya sanayinde de Eskişehir ve Eskişehir OSB'nin önemli bir üs olduğunu, sektörün il sanayinde en çok işgücünün istihdam edildiği sektörlerin başında geldiğini belirten Küpeli:

"Eskişehir ve OSB'nin sahip olduğu birçok altyapı avantajıyla özellikle havacılık, savunma sanayi, beyaz eşya, otomotiv, raylı sistemler, makine ve metal ile gıda sektöründe önemli ve stratejik yatırımların ülkemizdeki en önemli çekim ve üretim merkezi olmayı sürdürüyor. Eskişehir'de beyaz eşya sektörünün ana ve yan sanayiler olmak üzere yıllık ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaştı. Haier'de bölgemizdeki en değerli yatırımların başında geliyor. Yerleşkedeki süren yatırımlar tamamlandığında Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi olması yanı sıra ekonomiye şehrimizin ve ülkemizin istihdamına katkısı yüksek olacak."

Küpeli son olarak önümüzdeki 2 yıl içerisinde Eskişehir OSB'de 228 yeni sanayi tesisinin hizmete gireceğini ve binlerce kişinin istihdam edileceği büyük çaplı yeni yatırımlardan bazılarının start alacağını sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Haier Europe Üretim Başkanı Mehmet Ali Karasu, fabrikanın üretim kapasitesi, sürdürülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında Vali Ayyıldız ve Başkan Küpeli'ye bilgiler verdi.

-" 1 milyon bulaşık makinesi üretilecek"

40 milyon euroluk yatırım ile 2019 yılında temelleri atılan 2021 yılında üretime başlayan kurutma makinesi fabrikasının 58 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Karasu:

"Eskişehir'deki yeni yerleşkemizin toplam alanı 189 bin 500 metrekare ve 80 bin metrekare kapalı alana sahibiz. Hedeflediğimiz gibi 1 milyon adet kurutma makinesi üretimimiz devam etmekte. Çok yakında üretime başlayacak olan bulaşık makinesi fabrikasında yıllık 1 milyon bulaşık makinesi üretilecek. 45 milyon avro yatırımla faaliyete geçecek fabrikada 700 çalışan olacak."

Eskişehir ve Eskişehir OSB'nin sağladığı avantajlardan söz eden Karasu:

"Türkiye, Çin'den sonra dünyada beyaz eşya üretimi konusunda en büyük ikinci ülke konumunda. Eskişehir'in üretim gücü, tedarik zincirinin merkezi konumunda olması ve Avrupa'daki son kullanıcıya daha kolay ulaşım imkanı sağlaması, bizim için önemli olan avantajlardan başlıcaları."