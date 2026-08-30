Erzurum Valisi Baruş: 30 Ağustos Zaferi, bağımsızlık irademizin unutulmaz sembolüdür

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı mesajı yayınladı ve "Milletimizin tarihinde dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

Zamanın emperyalist güçlerinin sömürge mücadelesine sahne olan Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Antlaşması hükümlerini bahane eden istilacı devletler kendi orduları ve maşaları olan güçlerle birlikte Milletimizi Anadolu topraklarından atmaya teşebbüs ettiklerini hatırlatan Vali Aydın Baruş, "Yurdumuzun dört bir tarafı bu güçler tarafından kuşatılarak Türk Milleti esaret altına istenmiştir. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan ve Onun başkomutanlığında devam eden İstiklal Mücadelemiz sırasında istilacı düşman güçleri Sakarya Meydan Muharebesiyle Anadolu'nun bağrında durdurulmuştur. Vatan topraklarının düşmandan tamamen temizlenerek Kurtuluş Savaşının nihai zafere taşınması için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında topyekün bir askeri harekat başlatılmıştır. 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlatılan Büyük Taarruz 30 Ağustos 2022'de Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla büyük bir zaferle neticelenmiş, işgalden kurtarılan Aziz Vatan topraklarının dört bir köşesinde bağımsızlığımızın simgesi Ay Yıldızlı Al Bayrağımız dalgalanmaya başlamıştır."30 Ağustos Zaferi, büyük bir askeri başarı olmakla birlikte, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatan ve millet sevgisinin, mukaddes değerler uğrunda sergilediği eşsiz fedakarlık ve kahramanlığının unutulmaz bir sembolüdür" dedi.

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

"Aziz Milletimiz bu büyük zaferle, istiklale olan inancını ve hür yaşama iradesini kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen güçlere açıkça göstererek Anadolu'nun ebedi Türk Yurdu olarak kalacağını ve bu topraklar üzerinde sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir." Diyen Erzurum Valisi Aydın Baruş,, sözlerine şöyle devam etti, "Milli mücadelenin fikri ve ruhi temellerinin atıldığı, Erzurum Kongresi ile bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya açıkça ilan edildiği İlimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu tarihi misyonun getirdiği ayrı bir gurur ve derin bir sorumlulukla kutlamaktadır. O gün sergilenen sarsılmaz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun, birliğimizin ve dirliğimizin en sağlam teminatıdır. Kahraman ecdadımızın canı pahasına emanet ettiği mukaddes vatanımızı muhafaza ederek daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımak hepimizin ortak vazifesidir. Bu anlamlı günde; başta Cumhuriyetimizin banisi, 30 Ağustos Zaferi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. "

Kaynak: İhlas Haber Ajansı